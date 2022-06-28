Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi Madrid’de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e geldi. Havalimanında, yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmede bulunmak üzere havalimanından ayrıldı. Erdoğan, daha sonra Niinistö, Andersson ve Stoltenberg’in katıldığı Dörtlü Görüşmeye geçti. TS 17.15 sıralarında başlayan görüşme devam ediyor.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.