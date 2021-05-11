Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na gönderdiği daveti geri çekti

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.

İletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gösterildi.

Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da düzenlenecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırının ardından Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki örgütler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli örgütler İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin öldü, 115 kişi yaralandı.