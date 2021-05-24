Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık. 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübemizi Polonya ile paylaşmaktan memnunuz. Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasından satır başları:

Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim. NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir.