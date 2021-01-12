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Türkiye ile Yunanistan Arasında İstikşafi Görüşme 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada“Türkiye ile Yunanistan Arasında İstikşafi Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Politika 12.01.2021, 09:11
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Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada“Türkiye ile Yunanistan Arasında İstikşafi Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.
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