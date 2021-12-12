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Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik ortaklık 10. yılını geride bıraktı

Dışişleri Bakanlığı, "Halklarımız arasındaki tarihi bağlar; güçlü ekonomik ilişkiler; bölgesel formatlarda etkin mevcudiyet, Polonya’yla birlikte teşkil edildiği gibi üçlü mekanizmalar yoluyla dahil olmak üzere NATO altında transatlantik güvenliğe ortak katkılar, Türkiye ve Romanya’yı barış ve istikrarın payandası yapmaktadır" açıklamasını yaptı.

Politika 12.12.2021, 11:40
Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik ortaklık 10. yılını geride bıraktı

Dışişleri Bakanlığı, "Halklarımız arasındaki tarihi bağlar; güçlü ekonomik ilişkiler; bölgesel formatlarda etkin mevcudiyet, Polonya’yla birlikte teşkil edildiği gibi üçlü mekanizmalar yoluyla dahil olmak üzere NATO altında transatlantik güvenliğe ortak katkılar, Türkiye ve Romanya’yı barış ve istikrarın payandası yapmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Romanya arasında devlet başkanları düzeyinde Stratejik Ortaklık Bildirisi’nin imzalanmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, “Türkiye ve Romanya arasındaki iyi komşuluk ilişkileri bölgemiz yakın tarihindeki geleneksel dayanışma anlayışına örnek teşkil etmektedir. Yakın etkileşimimiz, iyi komşuluk ilişkilerinin, barışın, istikrarın, bölgesel işbirliğinin ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ilerletilmesinde Soğuk Savaş sonrasında büyük aşama kaydetti. Giderek çok boyutlu bir nitelik kazanarak, kapsamlı ve çok yönlü işbirliği modeline dönüştü. Türkiye ve Romanya’nın bölgenin kalkınmasında ve güvenliğinde oynadıkları kilit rol bu ilişkiye stratejik bir nitelik katmaktadır. İstikrarlı bir şekilde artan bu etkileşim ve işbirliği 2011 yılında Stratejik Ortaklık Bildirisi’yle doruğa ulaşmıştır. Halklarımız arasındaki tarihi bağlar; güçlü ekonomik ilişkiler; bölgesel formatlarda etkin mevcudiyet, Polonya’yla birlikte teşkil edildiği gibi üçlü mekanizmalar yoluyla dahil olmak üzere NATO altında transatlantik güvenliğe ortak katkılar, Türkiye ve Romanya’yı barış ve istikrarın payandası yapmaktadır. Aynı zamanda dayanışma içindeki iki iyi komşu olarak Balkanlar ve Karadeniz Bölgesi arasında uzanan geniş coğrafyada güvenlik ve kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. İki stratejik ortak ve müttefik olarak bölgemizin Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin tüm Avrupa’da kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Stratejik boyutunu genişleterek ve günümüz dünyasının sürekli

büyüyen sınamaları karşısında dayanıklılığımızı artırmak suretiyle bu yakın ilişkiyi halklarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız” denildi.

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