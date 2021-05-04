Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı heyeti yaklaşık 8 sene sonra ilk kez Mısırlı mevkidaşlarıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal , Mısır ile normalleşme süreci kapsamında yarın Mısırlı mevkidaşı ile görüşecek.

"ATILMASI GEREKEN ADIMLAR ÜZERİNDE DURULACAK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."