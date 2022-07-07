Türkiye ile Malezya Arasındaki “İletişim” Güçlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında işbirliği geliştirilerek güçlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında dostane ilişkilerin yanı sıra medya ve iletişim alanlarında ilişkiler de geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un ziyareti kapsamında, Türkiye ile Malezya arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının yanı sıra "Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalandı. Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malezya adına da Dışişleri Bakanı Dato Sri SaifuddinAbdullah’ın imza koyduğu mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin güçlendirilerek daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Buna göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasalar ile mevzuata ve ulusal politikalara tabi olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde iki ülke arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek. Bu çerçevede iletişim, yayıncılık (radyo, televizyon ve dijital içerik) ve yapımcılık ve film alanında teknik iş birliği teşvik edilecek ve geliştirilecek.

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişimler ve projeler üzerinde iş birliği sağlanacak. Bunun yanı sıra toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek ve medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretler teşvik edilecek.

Mutabakat Zaptı, bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.