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Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Politika 06.09.2020, 15:54
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Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve Libya Yatırım Otoritesi Başkanı Dr. Ali Mahmoud ile bir araya geldi. Türkiye ve Libya arasında iş birliği protokolüne imza atılan görüşmede, iki ülke arasındaki protokolün ayrıntıları da ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve Libya Yatırım Otoritesi Başkanı Dr. Ali Mahmoud ile İstanbul’da bir otelde bir araya geldi. Türkiye ve Libya arasında ekonomi, teknoloji, girişimcilik alanında iş birliği protokolüne imza atılan görüşmede, iki ülke arasındaki protokolün ayrıntıları da ele alındı.

Bakan Varank programda yaptığı kısa konuşmada, “Türkiye ve Libya arasında tarihten gelen köklü bir kardeşlik bağı bulunuyor. Son dönemde, iki ülke arasındaki bağlar yeniden derinleşti. Uluslararası ilişkilerde hâkim olan karşılıklı menfaat yaklaşımının aksine, bizim aramızda çok daha samimi bir ilişki söz konusu. Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi daha sağlam bir temele oturtmak, her alanda işbirliğimizi üst basamaklara taşımakla mümkün. Biliyorsunuz bir süredir siyasi ve askeri alanda bunu geliştirmiş durumdayız. Şimdi sırada; ekonomi, teknoloji, girişimcilik ve diğer beşeri alanlarda somut projelerle ilerleme hedefimiz var. Tam da bu amaçla bugün Libya Merkez Bankası ile bir işbirliği protokolüne imza atacağız. Teknik ekiplerimiz detayları beraberce çalıştılar. Yatırımlar, girişimcilik ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak işlere imza atacağız. Biraz daha açmak gerekirse Libya’daki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunacak, finansal hizmetlerin teknolojik kapasitesi ve derinliğini geliştirecek, finansal sistemde yeni geliştirilen teknolojilerin kullanım alanlarını birlikte çalışacak, finansal teknolojilerin regülasyonunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak. Yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gençlere yönelik teknoloji atölyeleri kuracağız. Bu noktada ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz Deneyap Teknoloji Atölyelerinin içerikleri ve kapsamı yönlendirici olacak. Önümüzdeki günlerde özellikle teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzere girişim sermayesi fonları kurulması ya da ülkemizdeki fonlara yatırım yapılması hususunda da karşılıklı işbirliğine dönük adımlarımız olacak. İmzalayacağımız bu işbirliği protokolünün iki taraf için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Libyalı kardeşlerimizin refahı, huzuru ve ekonomik kalkınması için beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber işbirliği protokolüne imza attılar.

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