Türkiye ile Katar arasındaki niyet mektubuna ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye ile Katar arasındaki "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği" konulu niyet mektubuna ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği" konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 281 milletvekilinin oy kullandığı teklife, 231 kabul, 30 ret oyu verildi.

Teklifle, büyük çaplı organizasyonlarda güvenlik ve emniyet sağlanmasındaydı hedef alanlarda pratik uygulamalarda deneyim paylaşımı öngörülüyor. Anlaşma ile ikili iş birliğinin geliştirilmesi, iş birliği mektubunda belirtilen alanlarda eğitim ve kapasite artırımı ön görülüyor.