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Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Politika 07.10.2021, 13:28
Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi eş başkanlığında 8 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek. İstişarelerde iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecek.

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