banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!

Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Politika 17.06.2021, 19:36
Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya’yı kapsayan gezisinin ilk ayağında olan Çekya’nın başkenti Prag’da Çekya Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Yapılan görüşme sonrasında Türkiye ve Çekya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Toplantıda iki ülkenin bakanlarının yanı sıra bakanlık yetkilileri ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu. Törenin ardından Bakan Muş, Bağış’ın kendisi ve Havlicek onuruna Türkiye Büyükelçiliği Rezidansında vereceği yemeğe katılacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı az bulutlu
banner493