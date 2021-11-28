Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Türkiye ile Bosna-Herkes arasında 29 Kasım’da Saraybosna’da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkiç’in eş başkanlığında 29 Kasım’da Saraybosna’da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Bosna-Hersek’in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme süreci ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.