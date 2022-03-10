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Türkiye ile Angola şehircilik alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Angola arasında şehircilik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Politika 10.03.2022, 11:40
Türkiye ile Angola şehircilik alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Angola arasında şehircilik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun 2021 yılının temmuz ve ekim aylarında yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin ardından iki ülke arasında müzakerelerine başlanan “Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” Ankara’da imzalandı. İmza töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kadastro, şehircilik ve iklim değişikliği alanları başta olmak üzere birçok konuda Bakanlık nezdindeki bilgi, birikim ve uygulamaları Angola’da da uygulayabilmek için mutabakat metni imzalayacaklarını söyledi. Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 2021 yılı temmuz ve ekim aylarında karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandırdığını belirten Bakan Kurum, “İnşallah imzalayacağımız mutabakat zaptı ile bakanlıklarımız arasındaki kurumsal temaslar daha da güçlenecek” dedi.

Angola’nın planlı büyümesi ve gelişmesi arzusunda olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü özveriyi göstereceklerini kaydetti. “İmzalayacağımız mutabakat zaptı ile şehircilik alanında iş birliğimizin gelişerek güçleneceğine yürekten inanıyorum” diyen Murat Kurum, “Başta Sayın Bakan Almeida olmak üzere Angola’nın değerli heyetine ‘Ülkemize hoş geldiniz’ diyoruz. İlişkilerimizin daha da güçlenmesi, iş birliğimizin daha da artması temennisiyle çabalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Millî Emlak”, “Tapu, Kadastro ve Harita”, “Yerel Yönetimler için Kapasite Geliştirme” ve “Kentsel Altyapı Yatırımları” başlıklarını içeren “Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Angola Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı; iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı güçlendirme ve şehircilik alanında iş birliğini geliştirmeyi; bugünün ve gelecek nesillerin refahı açısından mevcut ve potansiyel kentsel sorunlar için çözümlerin ve sürdürülebilir, güvenli ve yüksek kaliteli yerleşmeler ve kentler geliştirecek fırsatların yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Şehircilik hizmetlerinin iyileştirilmesi için sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının öneminin kabul edildiği mutabakat zaptında özellikle sürdürebilir geçim kaynakları ve çevresel sürdürülebilirlik amaçları gibi uluslararası alanda mutabık kalınmış kalkınma hedeflerinin teşvik edilmesi ve başarılması için gösterilecek ortak çabaların önemi vurgulanıyor. Mutabakat metninde böyle bir iş birliğinin tarafların ortak çıkarlarına hizmet edeceği, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

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