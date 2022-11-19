Türkiye getirilen Ahıska Türkleri’nin sayısı 88’e yükseldi

Ukrayna’nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Türkiye’ye getiriliyordu. Yolda kafileye 4 kişi daha eklendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçili yoğun girişimleri ile Herson’dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Rusya’dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan’a giriş yaptı. Yolda kafileye daha önce Rusya’ya geçiş yapmış olan 4 kişi daha eklendi. Böylelikle kafile 88 kişi oldu.

Bu süreçte Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan makamları nezdinde yaptığı girişimler sonrasında Gürcistan makamları geçiş konusunda ciddi kolaylıklar sağladığı belirtildi. Ahıska Türkleri’nin Gürcistan sınırından, Sarp Sınır Kapısı’na varmalarının 12 saati bulması beklendiği ifade edildi.