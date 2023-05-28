Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle tamamlandı.

Türkiye, 14 Mayıs’ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1’e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00’de sona erdi.