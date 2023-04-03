Türkiye-Fransa siyasi istişareleri Ankara’da yapılacak

Türkiye ile Fransa arasınadki siyasi istişareler, 4 Nisan’da Ankara’da yapılacak.

Türkiye-Fransa siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes başkanlığındaki heyetler arasında 4 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak. İstişarelerde, Fransa ile Türkiye’nin ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak; Türkiye-AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.