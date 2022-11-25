Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Ortak Mekanizma’nın ikinci toplantısı yapıldı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO Zirvesi marjında imzaladıkları Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Ortak Mekanizma’nın ikinci toplantısı 25 Kasım’da Stokholm’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği Türk heyetinde Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri de yer aldı. İsveç heyetine Başbakanlık Ofisinden Büyükelçi Oscar Stenström ve Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson başkanlık etti. Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etti. Dışişleri, Adalet Bakanlıkları, emniyet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından da temsilcilerin eşlik ettiği Daimi Ortak Mekanizma’nın amacı Üçlü Mutabakat’taki taahhütlerin uygulanmasını temin etmek.

Daimi Ortak Mekanizma ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında teknik düzeyli eşgüdümün artırılması kararlaştırılan toplantıda, Finlandiya ve İsveç’in mutabakat uyarınca kaydettiği ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Taraflar, mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırdı.