Türkiye - Ermenistan Normalleşme Süreci Dördüncü Toplantısı Viyana’da yapılacak

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir" denildi.