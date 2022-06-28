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Türkiye - Ermenistan Normalleşme Süreci Dördüncü Toplantısı Viyana’da yapılacak

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleştirilecek.

Politika 28.06.2022, 10:08
Türkiye - Ermenistan Normalleşme Süreci Dördüncü Toplantısı Viyana’da yapılacak

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir" denildi.

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