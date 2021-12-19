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Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluşunun yıldönümü kutlandı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözülmesinde Türkiye Değişim Partisi önemli bir noktada oldu” dedi.

Politika 19.12.2021, 09:53 19.12.2021, 10:35
Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluşunun yıldönümü kutlandı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözülmesinde Türkiye Değişim Partisi önemli bir noktada oldu” dedi.

Geçtiğimiz yıl kurulan Türkiye Değişim Partisi’nin birinci yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi. Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda sanatçı Niran Ünsal birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sarıgül ile Ünsal birlikte pasta kesti.

“O tencerede artık et kaynamıyor, o tencerede artık maalesef dert kaynıyor”

Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye’miz şu anda büyük sıkıntılardan geçiyor. Yarın sabahleyin ne olacağı belli değil. Pazartesi günü piyasalar açılınca ne olacağı belli değil. Maalesef, Cumhuriyet tarihinin ekonomik olarak en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yaparsanız yapın, dövizi durduramadığınız süre içerisinde, akaryakıt fiyatlarını durduramadığınız süre içerisinde, ham madde fiyatlarını durduramadığınız süre içerisinde dün yaptığınız zamlar, bugün maalesef ve maalesef pul oldu. Her evde hep söylerdim. Bugün tam zamanı; her evde tencere kaynıyor ama o tencerede artık et kaynamıyor, o tencerede artık maalesef ve maalesef dert kaynıyor. Bunların çaresi şu; şu anda yüzde 18 ile 22 arasında kararsız oy var. Bu seçmen iktidara küsmüş, diyor ki ’ben sana artık küstüm sana güvenim yok ama muhalefet partilerine de güvenim yok.’ O zaman yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. O yeni enerji, yeni hayat sahası, inşallah Türkiye Değişim Partisi olacak” dedi.

“Türkiye’mizin yeni bir değişime, yeni bir enerjiye ihtiyacı vardır”

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinde partisinin önemli etkisi olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, “Hiçbir endişeniz olmasın umutlu bakışlarınızı, boşa çıkarmayacağız. Hiçbir endişeniz olmasın, Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. Türkiye Değişim Partisi milletimizin ortak noktasıdır. Çünkü Türkiye Değişim Partisi sağı ve solu birleştirecek, milletin inşallah umudu olacaktır. Türkiye’mizin yeni bir değişime, yeni bir enerjiye ihtiyacı vardır. O enerjiyi de Allah’ım izin verirse, yurttaşlarımızın desteği ile sağlayacak olan partilerin en önemli noktasında biz olacağız. Türkiye’de çözülmesi gereken düğümler var. O düğümleri, biz çözeceğiz. Açılması gereken kapılar var, o kapıları inşallah biz açacağız. Türkiye’mize demokratik dünya ile biz buluşturacağız çünkü Türkiye Değişim Partisi bayrağına bağlı olanların, toprağına bağlı olanların, inançlarına saygı gösterenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi bütün komşularımıza barış isteyen bir partidir. Hiç kimse açıklamadı, bir tek o açıklamayı Türkiye Değişim Partisi yaptı. Azerbaycan – Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözülmesinde Türkiye Değişim Partisi önemli bir noktada oldu. İnşallah bütün komşularımızla da barış içinde olmayı sağlayacak parti Türkiye Değişim Partisi” şeklinde konuştu.

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