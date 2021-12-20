Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: “Ne yazık ki her dakika ve her saat fakirleşiyoruz”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Üzülerek söylemek istiyorum ki her dakika ve her saat fakirleşiyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Ankara İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 1. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Programda konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ülkemiz önemli sıkıntılardan geçiyor. Üzülerek söylemek istiyorum ki her dakika ve her saat fakirleşiyoruz. Esnaflarımız, tüccarlarımız, işçilerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz ve engellilerimiz adeta gülmesini unuttu. Yarın saat 11.00’de genel merkezimizde Türkiye Değişim Partimizin acil eylem planını bütün yurttaşlarımla, ulusumla paylaşacağım. Bütün Türkiye’ye Türkiye Değişim Partimizin acil eylem planını açıkladığımız andan itibaren bütün Türkiye görecek ki, Türkiye’deki iktidara alternatif, en yetenekli, en bilgili, en tecrübeli ve en donanımlı parti inanın ki Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi sorumluluğun bilincinde olan bir partidir. Türkiye Değişim Partisi ülkemiz sıkıntıya düşsün, dolar 30- 40 lira olsun, Türkiye yansın batsın da biz 1 saat sonra iktidara gelelim diyen bir siyasi parti değildir. Çünkü Türkiye Değişim Partisi önce devletimizi, sonra partimizi düşünen, siyasi sorumluluğun bilincinde olan bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi dadanmışların partisi değil, adanmışların partisidir. O dadanmışlar iktidar kapısında bekliyor. O dadanmışlar ihale kurumunun kapısında bekliyor. O dadanmışlar belediyelerde bekliyor. Burada emek var, burada yürek var, burada Atatürk milliyetçiliği var. Burada Türkiye’nin topraklarına tütün ekemezsiniz diyen Amerika Birleşik Devletleri’ne başkaldırı var. ABD Başkanı Biden ’Ben Türkiye’deki muhalefet partilerine destek vereceğim, Türkiye’deki muhalefet partilerine destek vermek lazım’ dediği zaman diğer bütün muhalefet partileri sustular. Bir tek konuşan Türkiye Değişim Partisi’ydi” şeklinde konuştu.

Programda Sarıgül ve partililer tarafından kutlama pastası kesildi.