Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den DSP'ye ziyaret

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Sarıgül’e; Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, Teşkilat Başkanı ve Genel Sekreter Soner Gökçe, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin eşlik etti. Demokratik Sol Parti’den Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Parlamento ve Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Erçelebi, Seçim İşleri, Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Örgüt Kurulu Başkanı Hikmet Aydemir ve Genel Sekreter Yardımcısı Özen Şenyiğit görüşmeye katıldı.

Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye yabancı olmadığını, kendilerini ve heyetini partilerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyarette iki parti arasında ilerleyen sürece ilişkin istişare ettiklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye’nin ve Dünyanın içinde bulunduğu buhranı ve ekonomi başta olmak üzere toplumsal sorunları ele aldıklarını ve önümüzde yapılacak olan seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Sarıgül de konuşmasında; DSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirterek, bir gazetecinin iki parti arasında seçim ittifakı konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusuna: “Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Bu iş birliği ve güç birliği inşallah Türkiye’miz ile ilgili çok önemli kararlar alınmasında etkili olacaktır” dedi. Sarıgül; “Sayın Önder Aksakal Genel Başkanımız ve Demokratik Sol Parti ile Türkiye Değişim Partisi’nin kuracağı masada işçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, EYT’lilerimiz, görev verilmeyen öğretmenler olacak, kuryeler olacak, garsonlar olacak dedikten sonra “Bizim kuracağımız masada kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl olacak gibi şahsi ve bireysel konular yer almaz.” ifadelerini kullandı.