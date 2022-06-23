Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Haftanın bir günü zincir marketler ve AVM’ler kapalı olsun”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarlarında zincir marketleri sınırlandıracağını ifade ederek, "Alışveriş merkezleri ile zincir marketler hiç olmazsa haftanın bir günü kapalı olması lazım ki, vatandaş esnaftan alışverişini yapsın" dedi. Sarıgül, cumartesi günü Atina Parlamentosu önünde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sesleneceğini de kaydetti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Başakşehir İkitelli’de bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Yönetimi ziyaret ettikten sonra toplantı salonunda basın açıklaması yapan Sarıgül, üyelerle bir süre sohbet etti. TDP Başkanı Sarıgül, “Biz sağcı veya solcu bir parti değiliz. Biz ekmeğinin peşinde gidenlerin partisiyiz, çünkü sağ ve sol kavramları artık yıpranmıştır, miadını doldurmuştur. Bugüne kadar birçok parti, esnafımız ’önemli’ dedi, esnafımızın sorunlarını ’biz çözeriz’ dedi, yıllarca parti programlarına seçim beyannamelerine hep esnafı yazdılar, buralara geldiler konuştular ama hiçbiri esnafımızın sorunları çözmedi. Sağcısı solcusu iktidar oldu bir Esnaf Bakanlığını kurmadılar. Parti programına alan ilk parti Türkiye Değişim Partisi, biz şuanda Türkiye’de gölge ‘Esnaf Bakanı’ ilan eden bir partiyiz” dedi.

“Alışveriş merkezleri ile zincir marketler haftada 1 gün kapalı olsun”

İktidara geldiklerinde zincir marketlere sınırlama getireceklerini anlatan Sarıgül, esnafın Bağ-Kur borcunun bir seferliğine mahsus affedilmesi gerektiğini belirterek, “Esnaflarımızın faturalarını, elektrik, doğalgaz faturalarının kiralarını geçtiğini de biliyoruz. Özellikle zincir marketlerin küçük esnaf arasındaki haksız rekabetini de çok iyi biliyoruz. Bunun için de bakanımdan ricam, acilen perakende yasasının çıkması lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak esnafımızın güçlenmesine çok önem veriyoruz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka Esnaf Bakanlığı hayata geçilecektir. Zincir marketlere sınır koyacağız. Alışveriş merkezleri ile zincir marketler hiç olmazsa haftanın bir günü kapalı olması lazım ki, vatandaş esnaftan alışverişini yapsın” şeklinde konuştu.

“Cumartesi günü Atina Parlamentosu önünde olacağım”

Atina Parlamentosu önünde Yunan Başbakanına sesleneceğini anlatan Sarıgül, “Cumartesi günü tam saat 13.00’te Atina’da olacağım. Atina Parlamentosunun önünden Miçotakis’e sesleneceğim ve diyeceğim ki, ‘Sayın Miçotakis, siz siyasi olarak silaha sarılmayın, barışa sarılın. Amerika’ya güvenmeyin komşunuz Türkiye’ye güvenin” diye konuştu.