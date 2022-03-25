Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi.

Duvar’ın haberine göre; Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azaldı. Yeni dağılıma göre İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.

İSTANBUL’UN VEKİL SAYISI 98’E ÇIKTI

Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.

600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.