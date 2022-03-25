Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
TÜİK‘in Türkiye’nin son nüfusunu açıklamasının ardından YSK milletvekili sayılarında düzenlemeye gitti. İstanbul ve Bayburt’un milletvekili sayıları bir artarken Muş ve Eskişehir’in milletvekili sayısı birer azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi.
Duvar’ın haberine göre; Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azaldı. Yeni dağılıma göre İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.
İSTANBUL’UN VEKİL SAYISI 98’E ÇIKTI
Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.
600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.