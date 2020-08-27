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Türkiye'de gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrildi
Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.
Politika 27.08.2020, 09:19
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'ye seyahat uyarılarına ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrildi.
ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.
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