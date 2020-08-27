Türkiye'de gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'ye seyahat uyarılarına ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumu olumluya çevrildi.

ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.