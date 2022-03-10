Türkiye bugüne kadar Ukrayna’ya 23 insani yardım tırı gönderdi

Türkiye, Ukrayna için bugüne kadar toplamda 23 insani yardım tırı gönderdi.

Moldova’ya sığınan Ukrayna vatandaşları için Türkiye’nin gönderdiği 3 tırdaki çadırların kurulumu, Moldova İçişleri Bakanlığı ekiplerince yapıldı. Ukrayna halkı için Türkiye bugüne kadar 23 insani yardım tırı gönderirken, 7 tır ve 1 mobil aşevi de Ukrayna’ya hareket ediyor.