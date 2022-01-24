Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz.

Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz" denildi.