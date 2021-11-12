banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım’a fahri doktora verildi

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’a, Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi (AKU) tarafından “fahri doktora” unvanı verildi.

Politika 12.11.2021, 17:59
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım’a fahri doktora verildi

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’a, Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi (AKU) tarafından “fahri doktora” unvanı verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki dostluk grubu üyeleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına devam ediyor. Ayrım, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Eldar Guliyev’le bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Ayrım’a, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında verdiği katkılardan dolayı” Guliyev tarafından üniversite “fahri nişanı” ve “fahri doktora” unvanı takdim edildi.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın tarihinin en şerefli ve en gurur verici günlerini yaşadığını belirterek, Türkiye’nin 2. Karabağ Savaşı’nın ilk anından son anına kadar 83 milyonla beraber Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti. Emiraslanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk baştan beri Azerbaycan’a destek verdiğini ve savaş döneminde de Azerbaycan’a karşı herhangi bir dış müdahalenin yapılması durumunda ülkelerin Türkiye ile karşılaşacakları sözlerine vurgu yaptı.

Azerbaycan’a gelene kadar fahri doktoranın verileceğinden habersiz olduğunu vurgulayan Ayrım, “Çok duygulandım, yani hiç beklemediğim bir ödül töreniydi, bu töreni tertipleyen çok değerli rektörüme, mütevelli heyetine ve üniversitenin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum. Ailem, ülkem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Bugün parlamentodaki 600 milletvekili arkadaşımız da Azerbaycan konusunda aynı heyecanı duyuyor, aynı duygularla yatıp aynı duygularla kalkıyor. Azerbaycan deyince akan sular duruyor” dedi.

“Türkiye ve Azerbaycan birlikte tarih yazıyor”

Her gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “İHA’lar, SİHA’lar, Recep Tayyip Erdoğan kardeşim, Türkiye var olsun” sözlerini unutmadığını belirten Ayrım, “Bunlar çok büyük şeyler. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın Aliyev’in de belirttiği gibi savaşın başından sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındaydı ve savaştan sonra da inşallah şimdiye kadar olduğu gibi Türkiye ile Azerbaycan yan yana olacaklar. Türkiye ve Azerbaycan birlikte tarih yazıyor, 83 milyon Türk ve 10 milyon Azerbaycan vatandaşı baş komutanlarıyla birlikte tarih yazıyor, her bir fert tarih yazıyor, bizlerin hepimizin görevi var. Yarınlarımızsınız, bizler sizlerin önünüzdeki iyi örnekler olmak istiyoruz, yol göstermek istiyoruz” diye konuştu.

“Barışın yolu Zengezur’dan geçer”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Ayrım, “Gelin Karabağ’da ortaya çıkan son durumda 6’lı devletler olarak bu masa etrafında toplanalım, bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, dostluğun nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterelim. Ermenistan’a da şunu diyoruz, geçmişte olduğu gibi barışın yolu Zengezur koridorundan geçer. Bugün, Azerbaycan bayrağı altındaki Hankenti’de, Hocalı’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’a itaat edecekler ve 1. sınıf vatandaş olarak yaşayacaklar. Barışın yolu Zengezur’dan geçer” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6