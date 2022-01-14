banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30’uncu yılı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30’uncu yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Politika 14.01.2022, 11:02
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30’uncu yılı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30’uncu yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği kutlama mesajı yer alırken Aliyev, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30’uncu yıl dönümünü sizleri ve kardeş Türkiye halkını en içten dileklerimle kutluyor, en iyi dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye ile 14 Ocak 1992’de diplomatik ilişkilerin kurulması Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde önemli bir olaydı. Yirminci yüzyılda ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın önce Türkiye tarafından tanınması, ardından diplomatik ilişkilerin kurulması, gerçek bir kardeşlik ve dayanışma örneği olarak halkımızın milli hafızasına ebediyen kazınmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Tek millet, iki devlet”

Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir gelişme gösterdiğini de gururla belirtmek istediğini ifade eden Aliyev, “Ülkelerimiz, tarihi sınavlardan onur ve gururla geçerek, ‘Tek millet, iki devlet’ sloganının ruhuna bağlılıklarını bir kez daha kanıtlamış ve onu yaşatmıştır. Bugün halklarımızın asırlık birliği, kardeşliği ve dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş devletlerarası ilişkilerimiz en üst düzeydedir. Kardeş ülkelerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinden ve uluslararası kuruluşlardaki başarılı iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Dünyada benzeri olmayan dostluk ve kardeşlik”

Gerçekleştirilen büyük enerji, ulaşım ve altyapı projelerinin, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak girişimlerinin ve ortak çabalarının gerçek bir kutlaması haline geldiğini belirten Aliyev, “İkili iş birliği temelinde elde ettiğimiz emsalsiz başarılar, ülkelerimizin ilerlemesine, halklarımızın refahına, bölgemizde barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamaktadır. Tüm Türk dünyasının kadim kültür merkezi Şuşa’da geçen yıl Haziran ayında Müttefik İlişkiler Bildirgesi’nin imzalanması, sarsılmaz birliğimizi pekiştiren önemli bir tarihi adımdı. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişiminin kavramsal yönlerini tanımlamakta ve gelecekteki ortak başarılarımızın önünü açacak yeni bir aşamanın temelini atmaktadır. Dünyada benzeri olmayan, dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ve ittifakının gelişmesinde ve güçlenmesinde hizmetleriniz çok değerlidir. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlı ve net tavrınız, davamıza sarsılmaz desteğiniz bize her zaman ilham verdi ve bize ek güç verdi. Azerbaycan halkı, 44 günlük Vatan Savaşı’nın ilk saatlerinden son dakikalarına kadar siz, Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş halkınızın gösterdiği manevi desteği ve dayanışmayı asla unutmayacaktır. Bugün, kurtarılmış toprakların büyük bir yeniden inşası ve restorasyonunda Türkiye ile yan yana çalışmak bizim için büyük bir zevk. Biz de her konuda kardeş Türkiye’nin her zaman yanında olacağız. Bugünün gerçeğinin ve halklarımız için gurur kaynağı olan örnek Azerbaycan-Türk birlik ve kardeşliğinin gelecek nesillere stratejik bir yol haritası, ebedi ve sarsılmaz bir miras olarak kalacağından eminim. Bu önemli tarihi yıldönümünü bir kez daha içtenlikle kutluyor, kardeş Türkiye halkına sağlık, çalışmalarınızda başarılar, barış ve refah diliyorum” sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11