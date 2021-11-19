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Bakan Koca :"Keçiören’de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor"
Ankara Valisi Şahin, Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Koca: "Ankara Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada 2’si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddi
Türkiye-Avusturya Siyasi İstişareler Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilecek
Türkiye-Avusturya Siyasi İstişareler Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında Ankara’da yapılacak.
Politika 19.11.2021, 03:13
Türkiye-Avusturya Siyasi İstişareler Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında Ankara’da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında 19 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik sürecimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.