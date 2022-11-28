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Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri toplantısına katıldı.
Politika 28.11.2022, 20:42
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri toplantısına katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyarette bulunmak üzere geldikleri Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarına başladı. Şentop, Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri arasındaki toplantıya katıldı.