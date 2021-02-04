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Türkiye altın üretiminde 5 yılda uçuşa geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yılda 42 ton olan altın üretimini 5 yılın sonunda 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Politika 04.02.2021, 09:09
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Türkiye altın üretiminde 5 yılda uçuşa geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yılda 42 ton olan altın üretimini 5 yılın sonunda 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilecik’te katıldığı il kongresi sonrasında Söğüt ilçesine gelen Bakan Fatih Dönmez, burada Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından 1.92 milyon onsluk altın rezervi bulunan alanda incelemeler yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan rezervin önemine değindi. Bakan Dönmez, burada altın bulunan alandan alınan numunelere baktı.

“Yılda 100 ton altın üretmeyi hedefliyoruz”

Bu yıl 42 ton altın üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, “Son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz konusu oldu. Bunlar şuanda bildiğiniz gibi özel sektör ile üretime aldığımız yerlerde var. Geçtiğimiz yıl altın üretiminde bir rekor kırdık. 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimimiz artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde 100 tona ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir başka rekorumuz daha vardı. Çok sevinerek söyleyemeyeceğimiz, altın ithalattın da önemli bir rekor kırılmış oldu. Neredeyse 25 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu oldu. Kuyum sektörü dünyada, özellikle Türkiye açısından sevindirici, sanatkârlarımız sayesinde külçe halinde getirdiğimiz altını, işleyip dünyaya ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 42 tonluk altın üretimiyle ekonomiye 2 buçuk milyar dolarlık katkı sağlamış olduk. Bu sektörde 13 bin kişi istihdam ediyoruz. Üzerinde özellikle durduğumuz husus, madeni kurallara uygun olarak yapacaksınız. Hem çevreye, hem de çevredeki inşalarımıza saygılı bir şekilde bu işletmeleri yaparsak ekonomiye gerekli katkıyı sağlamış olur” dedi.

“Söğüt’ten en geç 2023’de ilk altın üretimini gerçekleştireceğiz”

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın rezervinin bulunduğu alan hakkında konuşmasını sürdüren Bakan Fatih Dönmez, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Söğüt Altın Maden Projesine gelince, şuan içinde bulunduğumuz bu saha, çiftçi kuruluşu olan Gübretaş’a aittir. İnşallah 2022 yılı sonuna kadar en geç 2023 yılında ilk altın üretimini bu sahadan gerçekleşeceğiz. Hem açık hem de yer altı işletmesi şeklinde planlanıyor. 1.92 milyon onsluk kısmı rezerv durumunda. Yani üretilebilir durumda. 60-65 tonu kesin olmakla birlikte, ilave keşiflerle 100 tona çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Son derece modern olacak. Çevre kurallarına uygun ve saygılı bir işletmecilik planlanıyor. Türkiye artık eskisi gibi değil. Altın madenciliği işletmeciliğinde hakikaten dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülkeyiz. Burada da en kısa sürede başta yöre halkı olmak üzere milletimize bu ekonomik rezervi katmanın sevincinin beraber yaşamış olacağız. Bu işletmede 800 ile 1000 kişi arasında istihdam söz konusu. Söğüt madenciliğe uzak bir yer değil. Kaliteli mermer ocakların olduğunu biliyorum. İnşallah altın madenciliği de burada canlanır. Başta yöre halkı olmak üzere ulusal ekonomiye de katkı sağlamış olacak.”
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