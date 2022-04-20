Türkcan: "Vatandaş kapıda beklemez"

Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, makamına gelen yaşlı vatandaşlara ayrı bir özen gösteriyor. Başkan Türkcan, yaşlı vatandaşların sorununu çözmeden belediyeden göndermiyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, özellikle uzak mahalle ve kırsal kesimden gelen vatandaşları makamında dinleyerek sorunlarına çare bulmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Özellikle yaşlı vatandaşların gerek özel gerekse diğer sorunlarını yakından dinlemek önünde diz çökerek dinleyen Başkan Türkcan, sorunların çözümü için talimat verdikten sonra vatandaşları kapıya kadar kendisi uğurluyor.

"Kapım her zaman açık, vatandaş kapıda beklemez"

Başkan Türkcan, “Ulubey ilçesi köy-kent ilişkisinin sık yaşandığı bir ilçe. Uzak köşelerden gelip belediyeden isteği olan vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlı büyüklerimize gerekli özeni göstermek bizim görevimiz. Hem gönlüm hem de kapım her zaman açık. Vatandaş kapıda beklemez. Biz burada olduğumuz sürece öncelik vatandaşındır. Vatandaşımız bu kapıya geldiği zaman işini görmeden dönmeyecek veya en azından neden olmadığını bilecek” dedi.