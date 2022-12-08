Türk ve Rus heyetleri, 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da görüşecek

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareleri konuşacak olan heyetler 8-9 Aralık’ta İstanbul’da bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasi istişareler 8-9 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin’in başkanlığındaki heyetler katılacak. İstişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması, Ukrayna ve Suriye’deki durum, sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması ile Libya, Filistin gibi konuların ele alınacağı öğrenildi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin’in, tahıl anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezini 9 Aralık’ta ziyaret etmesi, 10 Aralık’ta ise Rus heyetiyle birlikte tahıl sevkiyatına yönelik saha incelemesinde bulunması bekleniyor.