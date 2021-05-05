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Türk ve Mısır heyetleri arasındaki siyasi istişareler başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Politika 05.05.2021, 22:14
Türk ve Mısır heyetleri arasındaki siyasi istişareler başladı

Türkiye ile Mısır 8 yıl aradan sonra ilk kez resmi olarak görüşmelere başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız yaptığı açıklamada, "Şimdi Mısır ile Türkiye arasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türk mevkidaşı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasında siyasi istişarelere başlıyor" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, iki ülke yetkilileri arasında 8 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk temas, ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacak “istikşafi görüşmeler” olarak nitelendirilmişti.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Mısır'da 2013'teki askeri darbenin ardından karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyordu.

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