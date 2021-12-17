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Türk polisi Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınırında görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında Türk polisinin Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınırındaki hudut kapılarında görev yapacağını açıkladı.

Politika 17.12.2021, 17:07 17.12.2021, 17:18
Türk polisi Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınırında görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında Türk polisinin Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınırındaki hudut kapılarında görev yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunduğu Macaristan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Soylu, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmeler sonrası "Ortak Kolluk Faaliyetinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzalayan Soylu ve Pinter, ortak basın toplantısı düzenledi.

Soylu’dan bölgesel ve ülkeler arası iş birliği vurgusu

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da katılımıyla 11 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Salgın, göç ve enerji sorununun küresel anlamda problem teşkil ettiğine, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, "Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği" diye konuştu.

Türk polisi Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınır kapılarında görev alacak

Macaristan’ın ortaya koyduğu iradeyle çok kısa bir zamanda yapılan hazırlıkla bugünkü projenin hayata geçirildiğini belirten Bakan Soylu, kaçak göç, uyuşturucu ve sınırı aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisinin bugün ortak bir projede yer aldığını söyledi. Soylu, ’’Bunu 2019’da şubat ayında Sırbistan’la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı. Birçok uyuşturucu maddesi yakalandı ve sınırı aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki ilk önce Macaristan’ın iki kapısında, ardından da üçüncü kapıda geçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir’’ dedi.

Köklü bir geçmişe sahip Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkilerin hem Türk hem de Macar hükümetlerinin attıkları adımlar neticesinde daha da güçlendiğini kaydeden Soylu, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için de Macar mevkidaşı Pinter’a teşekkür etti.

"Türkiye’nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz"

Pinter ise konuşmasında, YDSK toplantısında iş birliği alanlarının görüşüldüğünü, bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunun da ele alındığını söyledi. Bakan Soylu’nun teklifi üzerine Türk polisinin Macaristan sınırında görev yapması konusunun görüşüldüğünü ifade eden Pinter, "Türkiye’nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz" dedi. Pinter, anlaşma kapsamında Türkiye’nin Macaristan’da 50 polis görevlendireceğini ifade etti.

Macaristan’da ilk etapta 25 polisin görevlendirilmesi, daha sonra bu sayınıı 50’ye çıkarılması öngörülüyor.

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