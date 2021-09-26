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Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Afganistan konusunun ele alınacağı Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Politika 26.09.2021, 10:39 26.09.2021, 10:59
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Afganistan konusunun ele alınacağı Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle yarın Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek. Afganistan’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecek.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu’nun toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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