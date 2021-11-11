Türk Konseyi 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler” teması altında yarın yapılacak.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde, “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler” teması altında, 12 Kasım’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek. Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban iştirak edecek.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle Konsey’e ilk defa katılan Türkmenistan’ı temsilen Zirve’de yer alacak.

Zirveye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Konseyinin isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf ’Vizyon Belgesi’nin kabul edilmesi dahil teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması beklenmektedir. Dönem Başkanlığının Azerbaycan’dan Türkiye’ye devrolunacağı Zirve’de, dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacaklardır” denildi.