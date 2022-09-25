Türk İHA’ları Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına askeri sevkiyatını görüntüledi

Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA), Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına 18 ve 21 Eylül tarihlerinde askeri gemilerle zırhlı araçlar taşıdığını belgeledi.

Yunanistan’ın Ege’deki ’Gayri Askeri Statüdeki Adalar’ (GASA) arasında bulunan Midilli ve Sisam’a askeri sevkiyat gerçekleştirdiği anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen o anlarda Yunanistan, Midilli ile Sisam adalarına 18 ve 21 Eylül tarihlerinde askeri gemilerle zırhlı araçlar taşıdı. Askeri gemilerin adalara ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçları indirdiği öğrenilirken, gemilerin Midilli Adası’na 23, Sisam Adası’na ise 18 zırhlı askeri araç taşıdığı açıklandı.

Yunan basını harekete geçti

Yunanistan’ın adalara askeri sevkiyat gerçekleştirdiği anlara ait İHA görüntülerinin yayınlanması, Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. Yunan gazetelerine ait internet sayfaları ve televizyonlar, görüntüleri son dakika gelişmesi olarak yayınladı.

Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda dağlık bir Yunan adası olan Midilli, Yunanistan’ın ana karasından çok Türkiye’ye yakınlığı ile biliniyor. Sisam Adası da 2 kilometre yakınlık ile Türkiye anakarasına en yakın Yunan adalarından biri.