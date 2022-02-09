Türk Hukuk Enstitüsü yeni genel merkez binasının açılışı gerçekleştirildi

Hukuk camiasının en köklü derneklerinden biri olan Türk Hukuk Enstitüsü’nün yeni genel merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

Türk Hukuk Enstitüsü’nün Çankaya’da bulunan yeni genel merkez binasının açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, yargı camiasının üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda avukat katıldı.

“Ülke genelindeki şubelerimizin sayısını artırarak daha fazla hukukçuyla iletişim kuracağız”

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Av. Cemil Yavuz Aksu enstitünün bugüne kadarki faaliyetleri ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Enstitümüz 1977 yılında ’Türk’ adını kullanma müsaadesiyle Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in talimatlarıyla kurulmuş olup, 45 yıldır mücadelesine devam etmektedir. Göreve geldiğimiz 7 Ağustos’tan bugüne tüzük ve idari değişikliklerin yanı sıra, kurumsal kimliğe yönelik çalışmalar yapılmış, Uluslararası nitelikteki ‘Sanat ve Telif Hakları’ düzenlenmiş, belki de en önemlisi geleneğimiz olan öğrenci bursları yeniden verilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte tüm hukuk fakülteleri ile koordineli çalışacağız. Genç arkadaşlarımıza mesleki danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ben de varım diyenlerin desteğiyle burs verilen öğrenci sayımızı artıracağız. Kısacası yeryüzü ile gökyüzünün arasını ayakta tutan adaletin tecellisi ve Türk’ün adil olma kimliğini tüm dünyaya duyurmak adına maziden atiye bir köprü kurarak gücünü tarihten alıp geleceğe sağlam adımlarla yürüyen nesillerin yetişmesi için çalışacağız. Ülke genelindeki şubelerimizin sayısını artırarak daha fazla hukukçuyla iletişim kuracağız. Yeni Genel Merkezimiz de bu büyük adımın ilk işaret fişeği olacak.”