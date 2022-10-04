Türk Hukuk Enstitüsü Bursa İl Temsilciği açılıyor

Bursa’da yargı camiası Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Temsilciliği’nin açılışında buluşuyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile birlikte Bursa protokolünün de hazır bulunacağı açılış merasimi ile temsilicilik 5 Ekim Çarşamba günü faaliyete geçiyor.

Şube Başkanı Av. Ahmet Doğu, açılışın heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

Yönetici arkadaşları ile İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Ahmet Doğu, ‘’Enstitü olarak Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sağlamak adına temsilciliğimiz açılıyor. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde olunarak, hem Türkiye gündeminde hem de Bursa yerelindeki hukuki sorunlara çözüm bulunmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Acılışımızda Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri de bizimle birlikte olacak’’ dedi..

Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü’nün birleştirici ve kucaklayıcı şuurla hareket ederek Bursa Hukuk camiasına yeni bir soluk getireceğinin altını çizdi.