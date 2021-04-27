Türk diplomasisinin Orta Doğu açılımı hız kazanıyor

Türkiye, 2013 yazında Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin dönemin Savunma Bakanı Abdelfettah el Sisi tarafından düzenlenen bir askeri darbeyle devrilmesine en sert ve uzun tepki gösteren ülke olmuştu.

Sisi'nin cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması ve Müslüman Kardeşler hareketini hedef almaya devam etmesi Ankara'nın tepkisinin daha da sertleşmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına yaptığı açıklamalarda Sisi'yi doğrudan hedef almış, onun bulunduğu uluslararası ortamlardan uzak durmuştu.

Şimdi ise ilişkilerde yeni bir dönemin açılmakta olduğu kaydediliyor. Türk ve Mısır istihbarat servisleri arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda artık diyalog sürecinin iki ülke dışişleri bakanlıkları tarafından sürdürülmesinin benimsendiği belirtiliyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Mayıs ayında Mısır'a giderek ilişkilerin normalleşme sürecini ele alacağını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı.