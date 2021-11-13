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Türk Devletleri Teşkilatı’nda adalet vurgusu yapıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak bildiride adalet alanında da iş birliğinin önemine vurgu yapıldığına dikkat çekti.

Politika 13.11.2021, 20:50
Türk Devletleri Teşkilatı’nda adalet vurgusu yapıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak bildiride adalet alanında da iş birliğinin önemine vurgu yapıldığına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 12 Kasım 2021 tarihinde toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi’ndeki 121 maddelik ortak bildirinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak kendilerine yüklenen sorumluluğa değinen Gül, mesajında, “Zirve Bildirisi’nde Adalet Bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk Dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli iş birliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin hayırlı olmasını dileyen Gül, ayrıca Aksakallar Heyeti Başkanlığına getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı da tebrik etti.

Konseyin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı olarak adı değiştirilen konseyin toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılan toplantı sonunda Türkçe, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Azerice imzalanan 121 maddelik ortak bildiride adalet alanına da vurgu yapıldı.

Adalet alanında iş birliğine dikkat çekildi

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun Türk Devletleri’nin ortak çıkarlarının bulunduğu stratejik bir belge olarak kabul edildiği bildiride, adalet alanında iş birliği çağrısı dikkat çekti.

Bildirinin 21. maddesinde, “Adalet alanında iş birliğinin devamını takdir ve teşvik ettiklerini; Adalet Bakanlıkları ve üye devletlerin diğer ilgili makamları arasında iş birliği başlatılmasını teşvik ettiklerini beyan etmişlerdir” ifadesine yer verildi. Alınan tavsiye kararları doğrultusunda teşkilatın bundan sonraki buluşmalarına ülkelerin Adalet Bakanları da katılacak.

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