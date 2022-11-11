Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaya açtığı "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri ile bir araya geldi. Özbekistan tarihinin sergilendiği "Ebedi Şehir"de Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat Mirziyoyeva ve kızı Saida Mirziyoyeva’nın ev sahipliğindeki programa katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbek halk dansları ve müzikleri eşliğindeki öğle yemeğine iştirak etti. Bir araya geldiği lider eşleri, Emine Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na destek verdi. Emine Erdoğan, İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak Sıfır Atık Projesi’nin ülkelerinde de yaygınlaştırılması için destek sözü veren lider eşlerine teşekkür etti. Programa ev sahipliği yapan Ziroat Mirziyoyeva’ya atık kumaşlardan yapılmış tablosunu hediye eden Emine Erdoğan, sıcak ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. First ladyler, Ebedi Şehir ziyaretinin ardından Semerkant’ta Expo Fuar Alanı’nda düzenlenen ve Özbekistan tarihini anlatan "Sonsuz Seraplar" sergisini gezdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza atarak küresel çağrımıza destek veren Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat Mirziyoyeva’ya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva’ya ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai’ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.