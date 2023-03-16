Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Bildirisi 5 dilde imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi Bildirisi, 5 farklı dilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin girişimiyle, 16 Mart’ta Ankara’da “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yaptığı toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmen halkının milli lideri ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Japarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan TDT bildirisinde, TDT üyesi devletlerinin, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türk halkı ve hükumeti ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri belirtildi.

Bildiride, TDT üyesi devletlerin, depremden etkilenenlere ihtiyaç duyulması halinde ve duyulduğu zamanda insani yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını yineledikleri aktarıldı.

Bildiride, TDT üyesi devletlerin, meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlarda ihtiyaçların etkili, eşgüdümlü ve zamanında karşılanması amacıyla TDT’nin ulusal afet yönetim makamları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edilerek, bu bağlamda ilgili makamlara Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkistan şehrinde düzenlenecek olan TDT 10. Zirvesi’ne kadar “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın imzalanması talimatı verdikleri kaydedildi.

Mutabık kalınan bildiride yer alan bazı maddeler şöyle:

“Afet sonrası ihtiyaç değerlendirmesinin, etkilenen bölgelerin toparlanması ve yeniden inşası süreci boyunca Türkiye’ye desteğini sürdürmede uluslararası toplum için iyi bir referans noktası oluşturacağını kaydettiklerini; bu çabaların Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Et ve Enerji Verimliliği ilkelerine dayandırılması arzusunu/kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını; Türk Dünyası’nda daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmanın önemini vurguladıklarını ve akıllı şehirlerin kamu mallarının yeniden canlandırılmasındaki özel rolünü kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye’de yaklaşan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Özbekistan’daki referandumun başarılı bir şekilde sonuçlanacağı yönündeki kanaatlerini bir kez daha teyit ettiklerini beyan etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğine, güvenlik ve refahına sağladıkları güçlü ve kalıcı katkılar ile TDT’nin birlik ruhunun pekiştirilmesindeki dirayetli liderliği dolayısıyla şükranlarını sunduklarını ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dilediklerini beyan etmişlerdir.”

Kazakistan, Ekim ayında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkistan şehrinde yapılacak 10. TDT Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Bildiri, 16 Mart’ta Ankara’da Azerbaycanca, Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve Özbekçe olarak imzalandı.