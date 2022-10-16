Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TDT’nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım 2022’de Semerkant’ta düzenlenecek TDT Zirvesi’nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan’dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilciler katılacak.