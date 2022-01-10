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Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.
Politika 10.01.2022, 14:00
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.