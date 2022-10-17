Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılacak zirvenin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirmek amacıyla İstanbul’da toplandı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İstanbul’da 11 ay önce tarihi bir adım atarak ’aile meclisi’ni uluslararası bir teşkilata dönüştürdük. Türk Dünyası’nın potansiyelini hayata geçirecek bir kurumsal yapıya kavuştuk” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi’nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirmek amacıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi katılımcılara hitap etti. İstanbul’da 11 ay önce tarihi bir adım atarak "aile meclisini" uluslararası bir teşkilata dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Türk Dünyası’nın potansiyelini hayata geçirecek bir kurumsal yapıya kavuştuk. Bugün Türk Dünyası, tıpkı tarihte olduğu gibi küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde küresel istikrar ve refah için Türk Dünyası’nın önemi daha da arttı” diye konuştu.

Pandeminin yaraları henüz sarılmadan bu kez Ukrayna’daki savaşın etkileriyle sarsıldıklarını ve savaşla sınandıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, küresel istikrar ve refahın tehdit altında olduğunu, artan enerji ve gıda fiyatlarının tüm dünyayı tehdit ettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Bizler Türk Dünyası olarak bu gelişmelerden doğrudan etkileniyoruz. Bugün bu gelişmeleri ele alıp, atabileceğimiz ortak adımları değerlendireceğiz. Çevremizdeki krizleri önlemek için çalışırken, diğer yandan geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymamız şart. Bölgemizi bir istikrar adasına dönüştürmenin ve milletimizin refahını artırmanın yolu, birliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Birliğimizi güçlendirmenin yolu ise doğru zamanda doğru adımı cesaretle atmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.

"Ortak bir atasözümüz var. Demir tavında dövülür" diyen Çavuşoğlu, liderlerin birlik ve beraberliği güçlendirecek güçlü bir vizyon ortaya koyarak zamanın ruhunu yakalayan bir adım atmaları gerektiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Bu çıkan fırsatları değerlendirmeli ve zamanın ruhuna uygun adımları vaktinde atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gelecek ay medeniyet merkezlerinden Semerkant’ta bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu zirveyle dönem başkanlığını Özbekistan’a devredeceğiz. Semerkant zirvesi öncesinde bu toplantıyla gündemlerindeki tüm konuları ele alarak sonuca bağlamayı hedefliyoruz. Somut gündem maddelerinde gerekli kararları alarak zirvenin hazırlığını da yapmış olacağız” açıklamasında bulundu.