Turhanoğlu: “Aziz şehit ve gazilerimize kurban olun”

Eskişehir’de CHP’li meclis üyesinin AK Parti meclis üyelerine yönelik ‘Siz HDP’ye kurban olun’ söylemine tepkiler büyüyor.

CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik’in gündem dışı söz alıp Millet İttifakı’nın seçim mutabakatından maddeler okumaya başlamasına tepki gösteren AK Partililer meclis toplantısını terk etti. Meclis üyelerinin salondan çıktıkları sırada CHP’li Meclis Üyesi İrfan Kılınç’ın AK Parti meclis üyelerine karşı ‘Siz HDP’ye kurban olun’ sözlerini kullandı. Ardından AK Parti meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Kısa sürede ‘Siz HDP’ye kurban olun’ söylemine tepkiler arttı.

“Aziz şehit ve gazilerimize kurban olun”

AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi, AK Parti Eskişehir Milletvekil Aday Adayı Pınar Turhanoğlu, yaşanan olay sonrasında yaptığı açıklamada, “CHP’li Odunpazarı Belediye Meclisi feshedilmelidir” dedi. Turhanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aşağıdaki söylemlerin CHP’li belediye başkanı önünde rahatça söylenebildiği, kendisine kanunla verilen görevler yerine siyasi propaganda yapmayı alışkanlık haline getiren CHP’li Odunpazarı Belediyesi’nde meclis üyesi sonunda Kurban olun siz HDP’ye de diyebildi. Bu artık fiiliyatta olanın dillerine vurmuş halidir. Kurbanda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Ülkemizi bölmeye çalışanların, askerimize silah sıkanların, şehitlerimizin üzerindeki kanlı ellerin uzantılarına kurban olunmaz. Bu söylem, CHP’liler için vatan sevgisinin, siyasi rekabetten sonra geldiğinin kanıtıdır. Bu millet, seccadeyi fark edemeyip ayakkabı ile basacak kadar vatandaşların hassasiyetine uzak kişileri sandıkta kime kurban edeceğini gösterecektir. CHP’nin dün akşam gösterdiği tavır HDP sevici olduğunun kanıtıdır. Asıl siz şehitlerimize gazilerimize kurban olun.”