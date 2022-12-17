Tunus’taki erken seçimlere katılım yüzde 10’un altında kaldı

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılımın yüzde 10’un altında kaldığı bildirildi.

Tunus’ta halk, 161 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00’de sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tunuslu seçmenlerin yalnızca yüzde 8,8’inin parlamento seçimlerinde oy kullandığını duyurdu. Buasker, oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından resmi sonuçların duyurulacağını belirtti. Muhalefetin kontrolündeki parlamentonun Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinden bu yana yapılan ilk seçimde 120’si kadın olmak üzere bin 58 aday 161 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.