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Tunus’ta yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

Tunus’ta yeni hükümet, Devlet Başkanı Kays Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Politika 11.10.2021, 13:02
Tunus’ta yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

Tunus’ta yeni hükümet, Devlet Başkanı Kays Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tunus’ta Necla Buden başkalığındaki yeni hükümet, Kartaca Sarayı’nda Devlet Başkanı Kays Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı. Tunus’un yeni Başbakanı Buden yemin töreninde yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikleri yeniden düzenlemeye ve vatandaşın hükümetin çalışmalarına olan güvenini yeniden sağlamaya çalışacağız" dedi. Hükümetinin uluslararası toplumun Tunus devletine olan güvenini yeniden kazanmaya çalışacağını de vurgulayan Buden, "Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve yatırım alanını açmayı hedefliyoruz” dedi.

Devlet Başkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı’ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said, 29 Eylül’de hükümeti kurmak için Necla Buden’i görevlendirmişti.

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